2 Gennaio 2020 17:15

Variazione nel calendario di Serie C ed in particolare in quello della Reggina. Anticipata la gara della ventunesima giornata contro la Cavese

Periodo di riposo per la Reggina in vista dei prossimi impegni di campionato. La prima partita che attende gli amaranto alla ripresa delle ostilità sarà quella di Cava de’ Tirreni contro i padroni di casa della Cavese. Proprio in vista di questa gara, la Lega Pro ha disposto una variazione nel calendario del girone C della Serie C. Non si giocherà domenica 12 gennaio, come inizialmente in programma. La trasferta contro la Cavese è stata, infatti, anticipata a sabato 11 gennaio alle ore 15.

