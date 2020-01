Cavese-Reggina 3-0 live, incredibile tris di Spaltro!

11 Gennaio 2020 16:12

Cavese-Reggina live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale da Castellammare di Stabia per la sfida tra blufoncé ed amaranto

Cavese-Reggina live – Si riparte, si ricomincia. Dopo un mese quasi esatto, anche la terza serie torna in campo. E quindi, con lei, la Reggina. Mai come quest’anno, dopo diverso tempo, i tifosi amaranto aspettavano che il campionato ricominciasse. E’ tornata l’ansia, l’attesa prepartita, l’adrenalina, l’entusiasmo. Non si vede l’ora che la squadra scenda in campo e abbia la meglio dell’avversario, come di consueto nel girone d’andata.

La prima del 2020 per la band di Toscano coincide con il giorno del 106° compleanno del club. Gara anticipata al sabato, De Rose e compagni in trasferta in casa della Cavese, ma a Castellammare di Stabia. C’è curiosità per vedere all’opera i tre volti nuovi, tutti convocati, così come lo stato fisico dei calciatori dopo un mese senza partite, a maggior ragione visto che gennaio si presenta come un mese fondamentale.

66′ – Quinto ed ultimo cambio per la Reggina: entra Sounas ed esce Bianchi.

59′ – BELLOMO SFIORA IL GOL! TRAVERSONE DALLA DESTRA, IL CALCIATORE AMARANTO SCHIACCIA DI TESTA E MANDA IL PALLONE POCO SOPRA LA TRAVERSA.

59′ – Entra anche Sarao, al posto di Rolando: Reggina a trazione anteriore.

57′ – INCREDIBILE A CASTELLAMMARE! 3-0 DELLA CAVESE CON SPALTRO! PARTITA CHIUSA!

50′ – LA CAVESE RADDOPPIA SU RIGORE: DI ROBERTO SPIAZZA GUARNA DOPO IL CONTATTO DI QUEST’ULTIMO IN AREA. CONTATTO, A DIR LA VERITA’, MOLTO DUBBIO.

46′ – Inizia il secondo tempo, tre cambi per gli amaranto: entrano Liotti, Bellomo e Denis, escono Bresciani, Rivas e Reginaldo.

45’+3 – Finisce il primo tempo: Reggina sotto a Castellammare per 1-0 con il super gol di Matera. Amaranto pimpanti e vicini al pari con Corazza in almeno due circostanze. Qualche scelta discutibile dell’arbitro.

45′ – 3 minuti di recupero.

38′ – La Reggina parte in contropiede, Bianchi pronto a concludere a porta vuota ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Agli amaranto, in questo momento, manca solo il gol.

32′ – ALTRA CLAMOROSA OCCASIONE PER CORAZZA! DE ROSE METTE IN MEZZO, LUI COLPISCE BENE MA SFIORA IL PALO.

30′ – Difficoltà per gli amaranto negli ultimi sedici metri per via dell’atteggiamento dei padroni di casa, chiusi a difesa del risultato.

20′ – La Cavese adesso si è abbassata e aspetta gli amaranto per colpire in contropiede, De Rose e compagni fanno la partita e provano a schiacciare.

12′ – RISPOSTA DELLA REGGINA. PALLONE MESSO IN MEZZO: CORAZZA STACCA DI TESTA TUTTO SOLO INDISTURBATO, KUCICH VOLA MA CADENDO SI FA MALE E MOLTO PROBABILMENTE LASCERA’ IL CAMBIO.

10′ – LA CAVESE PASSA IN VANTAGGIO! DOPO AVER FATTO LE PROVE UN MINUTO PRIMA, QUESTA VOLTA MATERA CENTRA IL SETTE CON UN TIRO PRECISO E POTENTE DA LONTANISSIMO. SUPER GOL.

9′ – Prima occasione del match: destro dal limite di Matera, grande risposta di Guarna.

1′ – Si inizia!

CAVESE-REGGINA, FORMAZIONI UFFICIALI

Cavese (4-4-1-1): Kucich; Matino, Rocchi, Marzorati, Polito; Spaltro, Matera, Castagna, Russotto; Sainz-Maza; Di Roberto. A disposizione: D’Andrea, Nunziata, D’Ignazio, Galfano, Marzupio, Bulevardi, De Luca, Favasuli, Mirante, De Rosa. Allenatore: Campilongo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Gasparetto, Liotti, Paolucci, Rubin, Mastour, Nielsen, Sounas, Bellomo, Denis, Sarao. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo