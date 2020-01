Cavese-Reggina, 21ª giornata: al via la prevendita dei biglietti, tutte le info

9 Gennaio 2020 15:00

Serie C Girone C, la Reggina si prepara a sfidare in trasferta la Cavese. Aperta la prevendita dei biglietti per i tifosi amaranto

Mancano ormai 48 ore alla prossima gara della Reggina, in programma sabato alle ore 15 sul campo della Cavese. Una trasferta insidiosa per gli amaranto che vogliono iniziare il 2020 così come hanno finito il 2019. Nel frattempo arrivano importanti informazioni per i tifosi che vorranno seguire la squadra in Campania. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito web: “È aperta la vendita dei tagliandi ai supporters della Reggina. Si comunica che come da disposizioni GOS la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà cosi disciplinata:

vendita ai residenti nella regione Calabria senza obbligo di tessera. Per i residenti fuori regione Calabria vendita biglietti solo se in possesso di Fidelity Card Reggina.

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita nella città di Reggio Calabria, Bcenters S.r.l.s. Via Sbarre Centrali 324 – 89132 Reggio Di Calabria (RC)

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19 del 10/01/2020″.

