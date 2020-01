Catanzaro, ribaltone in panchina: esonerato Grassadonia, torna Auteri

23 Gennaio 2020 18:22

Ore caldissime in casa Catanzaro, esonerato l’allenatore Grassadoni, torna Auteri

L’ultima giornata del campionato di Serie C ha dato importanti indicazioni per le zone alte della classifica e per la qualificazione ai playoff. Una candidata è sicuramente il Catanzaro, le ultime partite dei giallorossi sono state deludenti con due sconfitte consecutive contro Monopoli e Teramo. Nel dettagli quest’ultima sconfitta è costata l’esonero al tecnico Grassadonia, subentrato ad Auteri non è riuscito a cambiare passo al Catanzaro. La dirigenza ha già deciso per il ribaltone e comunicherà a breve la decisione, al suo posto torna proprio Auteri con il nuovo debutto previsto in trasferta contro la Sicula Leonzio. Il Catanzaro affronterà tra qualche giornata la Reggina con Auteri in panchina, tecnico che aveva ben impressionato nella gara d’andata al Granillo.

Valuta questo articolo