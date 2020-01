Paura in Calabria: esplode un camion con bombole d’ossigeno a bordo, ferito l’autista

19 Gennaio 2020 16:16

Catanzaro Lido: un incendio ha interessato un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno provocando delle esplosioni di alcune bombole

Paura a Catanzaro Lido dove un incendio ha interessato un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno provocando delle esplosioni di alcune bombole. E’ rimasto ferito, ma non gravemente, il conducente del veicolo. Parte delle bombole scaraventate all’esterno hanno invaso la rete ferroviaria Catanzaro Lido – Reggio Calabria, costringendo alla chiusura della tratta fino a quando la zona non è stata messa in sicurezza. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed il personale tecnico delle Ferrovie dello Stato.

Foto di repertorio

