Catania, luce in fondo al tunnel: c’è una cordata pronta a rilevare il club etneo

3 Gennaio 2020 11:37

Importanti novità per il Catania. Il club etneo è in gravi difficoltà economiche ma spunta una cordata pronta a rilevare la società

Il Catania è in gravi difficoltà economiche. Non è un mistero e nelle scorse settimane sono scoppiate polemiche per i messaggi inviati dalla dirigenza etnea ai calciatori. Ma nel capoluogo di provincia siciliano si inizia ad intravedere una luce in fondo al tunnel. Alle 10.30, a quanto apprende l’Adnkronos, in uno studio notarile del capoluogo etneo, si è nato quello che ha preso il nome di Comitato Catania Calcio, ovvero un gruppo di una ventina di imprenditori siciliani e non pronto ad acquisire le quote della società calcistica di Torre del Grifo. A presiedere il comitato l’attuale segretario nazionale della Fidal Fabio Pagliara. Vice presidente il commercialista Antonio Paladino, tesoriere Girolamo Di Fazio. Segretario della cordata, l’ex tecnico etneo nonché responsabile del settore giovanile, Maurizio Pellegrino. Una novità importante che potrebbe ridare speranza alla città e al Catania Calcio.

