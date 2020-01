Catanzaro, Graziano (Pd): “Abramo svende la dignità della città per alcune poltrona in regione”

22 Gennaio 2020 11:12

Graziano: “in questo momento così delicato per Catanzaro, nel centrodestra c’è uno scontro frontale tra due fazioni non sui problemi della città ma sulle poltrone regionali”

“In questo momento così delicato per Catanzaro, nel centrodestra c’è uno scontro frontale tra due fazioni non sui problemi della città ma sulle poltrone regionali. Il progetto amministrativo di Abramo è giunto al capolinea. Il primo cittadino ne prenda atto e permetta agli elettori di Catanzaro di tornare alle urne“. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano. “Siamo garantisti ma ci appelliamo ai consiglieri di maggioranza: passino dalle parole ai fatti. Si dimettano, come hanno già fatto i consiglieri del Pd, mettendo fine a questo teatrino. È ora che la politica calabrese abbia uno scatto d’orgoglio”, conclude.

Valuta questo articolo