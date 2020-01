Caso Gregoretti, l’annuncio della Lega: “noi voteremo sì. Dal Governo indegna sceneggiata” [FOTO]

20 Gennaio 2020 18:12

Caso Gregoretti, Stefani (Lega): ”la maggioranza non solo vuole processare Salvini, ma pretende anche di decidere come e quando”

”La maggioranza non solo vuole processare Salvini, ma pretende anche di decidere come e quando”. E’ quanto afferma la senatrice Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della giunta per le immunità di Palazzo Madama. “Se la maggioranza pensa davvero che Salvini sia un sequestratore, l’ex ministro andrebbe fermato subito. La melina di Pd, 5Stelle e Iv dimostra che è solo una vergognosa sceneggiata per colpire il leader della Lega. La vera sentenza sarà emessa dagli elettori di Calabria ed Emilia-Romagna, e per smascherare l’ipocrisia della maggioranza voteremo sì al processo”, conclude.

