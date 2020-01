Dalle Cascate del Marmarico all’Artemio Franchi: il bivongese Furina è un nuovo calciatore della Fiorentina

31 Gennaio 2020 17:06

Vincenzo Furina, giovane attaccante nato a Bivongi (Reggio Calabria), si sta facendo spazio nel calcio che conta: il classe 2002 è un nuovo calciatore della Fiorentina

Passo importante per la carriera del giovane Vincenzo Furina. In questa sessione invernale di calciomercato l’attaccante è stato prelevato dalla Fiorentina. Di proprietà della Spal, è ufficiale il suo passaggio in prestito ai viola dopo sei mesi trascorsi al Catanzaro. Il classe 2002 non ha ancora mai esordito tra i professionisti, in questa stagione coi giallorossi ha collezionato solo tre panchine con la prima squadra. Gli addetti ai lavori ritengono possieda comunque un gran talento e che per la società viola si tratti di un gran colpo in ottica futuro. In questi mesi andrà a rinforzare la squadra Primavera, dove potrà ritagliarsi spazio e considerazione.

Furina lo scorso anno ha vestito la maglia della Spal, riuscendo a siglare 10 gol in 14 presenze con la selezione Under 17. Per il bomber nativo di Bivongi, paesino di circa 1400 abitanti, situato nell’entroterra reggino, si tratta di un sogno che si realizza. Una nuova avventura è pronta ad iniziare per il giovane cresciuto nell’US Bivongi-Pazzano, ad un passo dalle Cascate del Marmarico, sarà un onore per lui vestire la casacca della Fiorentina ed allenarsi vicino ad una stella del calcio nazionale come Federico Chiesa.

