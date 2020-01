Caronte&Tourist: “Nessun blocco del servizio da e per la Sicilia, piena fiducia nell’operato della magistratura”

10 Gennaio 2020 09:43

Sequestro Caronte & Tourist: “il traghettamento da e verso la Sicilia e le isole minori continua a essere regolarmente effettuato”

Con riferimento alle allarmistiche notizie di “blocco della Sicilia” a seguito del sequestro di navi di una delle società del Gruppo, Caronte & Tourist precisa che il traghettamento da e verso la Sicilia e le sue isole minori continua a essere regolarmente effettuato.

“Il provvedimento dell’autorità giudiziaria, relativo a questioni interpretative delle attuali normative in materia di trasporto di persone a mobilità ridotta, non inficia la continuità della continuità nell’esercizio dei collegamenti marittimi in parola che quindi procedono nei termini ordinariamente previsti”.

Il Gruppo Caronte & Tourist ribadisce dunque “la propria fiducia nell’operato della magistratura e la certezza di poter dimostrare l’assoluta limpidezza dei comportamenti aziendali e dei manager destinatari di informazione di garanzia”.

