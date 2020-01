Capodanno: i primi nati del 2020

1 Gennaio 2020 11:05

Capodanno: a Roma la prima nata dell’anno è Bianca arrivata poco dopo mezzanotte

E’ nato alla Casa di cura Santa Famiglia di Roma “il primo bebe’ del 2020 e del decennio, esattamente venti secondi dopo la mezzanotte di Capodanno”. A renderlo noto e’ la stessa struttura sanitaria. La bimba si chiama Bianca, pesa 3.590 grammi e lo ha dato alla luce con parto naturale la signora Ilaria, 41 anni, di Roma. A festeggiare Bianca con la mamma Ilaria il papa’ Vincenzo.

Capodanno: in Campania Francesco nato 5 minuti dopo mezzanotte

Ad Avellino, poco prima della mezzanotte, in ospedale e’ arrivata una donna di 30 anni di Avellino per partorire. E 5 minuti dopo mezzanotte e’ nato un maschietto, che potrebbe essere il primo nato in Campania. Il piccolo si chiama Francesco ed e’ venuto alla luce mentre in tutta la citta’ erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.

Capodanno: Torino, Aron il primo nato del 2020

Il primo nato del 2020 A Torino si chiama Aron. Il bimbo, figlio di genitori romeni, e' venuto alla luce alle 0:49 all'ospedale Martini. All'ospedale Sant'Anna i parti nel 2019 sono stati 6.707, al Martini 706.

Torino, è un maschietto il primo nato del 2020: si chiama Luca

Il primo nato del 2020 dell’Sant’Anna di Torino è del ‘Settore 1°’, diretto dal dottor Paolo Cortese, si chiama Luca, primogenito maschio di 3600 grammi, nato da parto spontaneo alle ore 01:09, per la gioia di mamma Fulvia e papà Alberto. “Fin da subito si è attaccato al seno materno e ha potuto beneficiare di un prolungato contatto pelle a pelle con la mamma e il rilascio di ossitocina nella madre prevenendo così l’emorragia post partum ed aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato ed a superare lo sbalzo termico dopo il parto”, si legge in una nota della Città della Salute. La coppia ha acconsentito di effettuare anche la donazione del sangue cordonale da utilizzare a scopo solidaristico nei trapianti per i bambini affetti da patologie del sistema ematopoietico. Anche la seconda nata è del ‘Settore 1A’, è una femmina, pesa 2.730 grammi e si chiama Criseide (vuol dire ‘bella e splendente come l’oro’), primogenita di mamma Chiara e papà Andrea. I primi due nati sono italiani entrambi parti spontanei e hanno acconsentito di incontrare i giornalisti per la foto e l’intervista di rito.

