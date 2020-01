Messina brinda al nuovo anno: notte di musica a Piazza Duomo [FOTO e VIDEO]

1 Gennaio 2020 16:09

Capodanno a Messina: Piazza Duomo in festa, in migliaia per brindare al 2020

Erano circa un migliaio i messinesi che stanotte hanno brindato al nuovo anno a Piazza Duomo. “Piazza Duomo stanotte non aveva nulla di meno rispetto alle piazze di altre città. La scelta dell’Amministrazione di fare esibire solo artisti messinesi- commenta De Luca- è stata premiata da una numerosa e costante presenza di pubblico che ha ballato e cantato a Piazza Duomo riempendola di sorrisi, risate, fotografie, baci e abbracci per festeggiare l’arrivo del 2020. Siamo orgogliosi della risposta della cittadinanza alla scelta della nostra Amministrazione di dare fiducia agli artisti locali, perché ha dimostrato che Messina crede nei suoi artisti e vuole sentirli e vederli esibire nella Piazza storica della città. Ringrazio tutti i Messinesi che hanno scelto Messina e che hanno dimostrato un senso civico e di appartenenza alla loro città che mi conferma che Messina rinasce, ogni giorno più bella, più produttiva e più protagonista”.

E stasera si replica

Questa sera si esibiranno a Piazza Duomo il Maestro Santi Scarcella e il Gruppo di musica tradizionale I Cantustrittu. Gli artisti che stasera festeggeranno con i cittadini messinesi e il loro Sindaco l’arrivo del 2020 rappresentano due espressioni di altissimo valore nel panorama nazionale ed internazionale che l’Amministrazione comunale ha voluto fortemente nel cartellone degli eventi del Natale 2019 e Capodanno 2020.

Il Maestro Santi Scarcella non ha bisogno di presentazioni: personaggio eclettico e innovativo, si esibisce con il suo “jazz siciliano” dal respiro internazionale, partito dai canti di lavoro siciliani, messi a confronto con il blues americano, trovandone elementi in comune tali da portarlo al recupero della storia sulla nascita del primo jazz, Scarcella ha composto musiche per il cinema e per la Tv.

La serata si concluderà con la performance del gruppo di tradizione popolare i Cantustrittu, che hanno ripreso i canti della tradizione siciliana e messinese, introducendo gli strumenti più moderni accanto alle sonorità classiche dei canti popolari, con una interpretazione che senza snaturare questi canti, li ha resi più moderni e ne ha esaltato il testo, facendo emergere l’attualità delle storie narrate e la profondità dell’animo siciliano.

Valuta questo articolo