1 Gennaio 2020 11:52

Botti di Capodanno: paura nella notte di San Sivestro a Messina. E’ di tre feriti il bilancio per i petardi in tutta l’Area Metropolitana

Capodanno– E’ di tre feriti il bilancio per i botti nella notte di San Silvestro nell’Area Metropolitana di Messina. In città una sola persona è stata costretta ad andare in ospedale per cure, mentre i feriti della provincia sono di Patti e Sant’Agata di Militello. Nonostante i divieti, nella città dello Stretto si è festeggiato il Capodanno con l’esplosione di numerosi petardi. Inoltre, vari sono stati gli incendi di cassonetti della spazzatura prontamente spenti dai Vigili del Fuoco.

Valuta questo articolo