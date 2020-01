Grande successo per il Tri-Capodanno di Genova con le Orchestre di Cinquefrondi e Reggio Calabria-Ortì

2 Gennaio 2020 17:40

Un vero successo il Tri-Capodanno di Genova, l’evento organizzato in tre serate per salutare il nuovo anno. Una mega festa che ha coinvolto i luoghi più suggestivi della città e che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Gabry Ponte e Giusy Ferreri, ma anche delle Orchestre di Fiati di Cinquefrondi e Reggio Calabria – Ortì, che da sole, con il loro concerto tenutosi al Porto Antico, nella Calata Falcone Borsellino, hanno registrato oltre 3 mila presenze. Spaziando da Rossini a Puccini, da Choen a Morricone, avvalendosi della splendida voce della cantante Tina Errigo, hanno coinvolto proprio tutti fino allo scoccare della mezzanotte. Un successo senza precedenti che ha raggiunto il culmine delle presenze. La serata, presentata da Max Repetto, con la partecipazione del comico Andrea Carlini, ha visto salire sul palco il direttore generale del comune di Genova Antonino Minicuci e il dirigente del settore Turismo Cesare Torre, che si sono complimentati con i musicisti e i loro direttori Cettina Nicolosi e Roberto Caridi, per “l’eccellente professionalità che hanno dimostrato”, annunciando di coinvolgerli in altre manifestazioni di prossima organizzazione. Già a marzo, le orchestre che con la loro fusione contano 60 elementi, dando vita alla “Mediterranea Wind Orchestra”, parteciperanno alla “Giornata della legalità” di Alassio.

