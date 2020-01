Capodanno: Dattilo (Vigili fuoco), ‘nel 2019 il dolore per la perdita di quattro fratelli’

1 Gennaio 2020 08:20

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – ‘Nel 2019 la festa per i nostri 80 anni, anche il dolore per la perdita di quattro fratelli. Che il 2020 sia di serenità per tutti. Evviva i #vigilidelfuoco! #Buon2020″. Così, su Twitter, Fabio Dattilo, Capo del Corpo dei Vigili del fuoco.

