Capo d’Orlando: rimodulate le deleghe degli assessori della Giunta Ingrillì

23 Gennaio 2020 16:34

Capo d’Orlando: ecco le deleghe di tutti gli assessori della Giunta del sindaco Ingrillì

Dopo la nomina della nuova giunta, il Sindaco Franco Ingrillì ha proceduto alla distribuzione delle deleghe assessoriali.

Aldo Sergio Leggio (Vicesindaco): Urbanistica; Suap e Sue; manutenzione strade, illuminazione e spazi pubblici; suolo pubblico; mobilità urbana; protezione civile.

Edda Triscari: Servizi Sociali; sanità; cimitero; culto religioso; tutela degli animali.

Fabio Colombo: Ambiente; fognatura e impianto depurazione; rifiuti; servizi esterni; patrimonio; sport e spettacolo.

Andrea Paterniti: Pubblica istruzione; politiche giovanili; associazionismo; agricoltura e pesca; artigianato; Urp; CED; acquedotto; commercio.

Il Sindaco ha tenuto per sé le seguenti deleghe: Lavori Pubblici; autoparco; beni culturali; programmazione turistica; VV. UU.; Bilancio; tributi; economato.

“A tutti gli assessori rinnovo l’augurio di buon lavoro – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – abbiamo tanti obiettivi da raggiungere da qui alla fine del mandato: lo faremo con rinnovato impegno ed entusiasmo.

Colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto il geometra Casimiro Giallanza che ha ricoperto finora l’incarico di esperto a titolo gratuito nell’ambito dei Lavori Pubblici e che per motivi inerenti l’attività professionale non potrà continuare nell’incarico”.

Valuta questo articolo