Cannabis: Airola, ‘su legalizzazione è ora di agire’

5 Gennaio 2020 12:47

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Messaggio vietato ai minori. Ho fatto il mio esame tossicologico del capello, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni riunite, dichiarando che non è reato coltivare 3 piantine di cannabis. Ecco il risultato al microscopio. Lo rendo pubblico come tanti altri colleghi”. Lo scrive Alberto Airola dei 5 Stelle su Fb rilanciando la battaglia per la legalizzazione.

Scrive Airola rispondendo a un commento su social network: “è ora di agire M5s da sempre favorevole, PD che votò al congresso DS per la legalizzazione e Leu che non ha nulla in contrario, riprendiamoci ciò che ci spetta”.

Valuta questo articolo