Nasce la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria

7 Gennaio 2020 10:59

Reggio Calabria: nei giorni scorsi i professionisti esperti in materia di diritto Tributario hanno costituito la loro “camera”

Nei giorni scorsi i professionisti esperti in materia di diritto Tributario hanno costituito la loro “camera”. La Camera Tributaria, federata all’Unione delle Camere Tributarie (UNCAT), è sorta per rappresentare l’Avvocatura sia nel rapporto con i numerosi uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti locali, sia in ambito processuale, innanzi gli organi della giurisdizione tributaria. La Camera, mira alla valorizzazione della figura dell’Avvocato Tributarista e svolge la sua azione per lo studio, l’approfondimento e l’attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell’ordinamento giuridico. Essa promuove ogni iniziativa nell’interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario, della Giustizia Tributaria e della tutela del diritto di difesa del contribuente. Il Direttivo è composto dagli Avvocati Antonino Quattrone ( Presidente), Barbara Surace ( Vice Presidente), Marta Bella ( Segretario), Francesca Ascanelli (Tesoriere), Michele Malavenda (Responsabile Formazione). Il Collegio dei Probiviri è composto dagli Avvocati Grazia Iracà, Rocco Iemma e Vittorio Amaddeo. Sono, altresì soci fondatori gli Avvocati Giuseppe Perla, Ottavio Campolo ed Angelo Pugliatti.

Valuta questo articolo