Cambio di passo, un’altra vittoria per De Luca: metà del Consiglio è con lui, ne esce malconcio il M5S. La stoccata del sindaco di Messina: “Genovese junior vuole nuove elezioni. Vogliono riprendersi la città”

9 Gennaio 2020 14:50

Il sindaco di Messina ha incassato il sostegno di metà dell’Aula. Ne esce malconcio invece il M5S, che proprio sul Cambio di Passo ha dato prova di lacerazioni interne. L’intergruppo in consiglio comunale non si farà. De Luca si scaglia contro Luigi Genovese: “Vogliono nuove elezioni per riprendersi la città”

16 consiglieri comunali sosterranno il sindaco di Messina; il presidente del consiglio comunale continuerà ad astenersi; cinque consiglieri comunali sono ancora indecisi; dieci consiglieri comunali saranno contrari. È il bilancio delle consultazioni in merito al Cambio di Passo, la piattaforma programmatica per il 2020 lanciata dal sindaco a Capodanno. Stamattina con un post su fb il sindaco ha comunicato alla città i numeri usciti fuori dalle consultazioni con i consiglieri comunali. E De Luca coglie anche l’occasione per scagliarsi contro il gruppo di Genovese junior: “È emerso che l’unica compagine politica che realmente vuol andare a votare è quella che fa riferimento all’onorevole Luigi Genovese perché c’è il desiderio e la necessità di rimettere le mani sulla città”.

L’intergruppo in consiglio comunale non si farà: “tutti- commenta De Luca– sono contrari a costituire in Consiglio comunale l’Intergruppo e Sicilia Futura ha proposto la Cabina di Regia: per me va bene qualunque soluzione basta che non assista più in Consiglio comunale alle solite scene tipiche dei dilettanti allo sbaraglio“. La prossima settimana si aprirà il dibattito in consiglio e si voterà il Cambio di Passo. Quella di De Luca, in sostanza, può configurarsi come un’altra vittoria. Il sindaco, che non ha maggioranza e né un consigliere in Aula, ha incassato il sostegno di metà dei consiglieri. Ne esce malconcio invece il M5S, che proprio sul Cambio di Passo ha dato prova di lacerazioni interne. La consigliera Giannetto, in barba alle regole settarie del movimento, si è apertamente schierata a favore del sindaco. Il consigliere Cipolla ha invece espresso rammarico e stupore, ammettendo di aver appreso solo sui giornali il contenuto di una nota stampa dei colleghi consiglieri e di non essere stato interpellato al riguardo. Cipolla ha parlato anche di crisi interna al movimento. Schepis in maniera più diplomatica ha parlato di “errori di percorso che servono a far crescere e consolidare un gruppo giovane come il nostro” e si è detto contrario all’intergruppo, ma favorevole alla modifica del regolamento consiliare. Resta invece saldo all’opposizione il gruppo dei consiglieri PD.

