Cambio di passo, la proposta di Radici: “Il sindaco di Messina valuti un rimpasto di Giunta”

9 Gennaio 2020 09:40

La proposta dell’associazione Radici: “Per uscire dall’impasse si potrebbe procedere ad un mini rimpasto di giunta, con l’ingresso nella squadra del Sindaco di quelle forze politiche a sostegno del Salva Messina”

L’associazione Radici interviene sul tema caldo del “Cambio di passo”, così come denominato dal Sindaco De Luca, esprimendo la propria preoccupazione per un momento delicato della città.

“Se da una parte è sacrosanto che ogni forza politica rivendichi la propria autonomia e che dall’altra il Sindaco chieda maggiore certezza sui numeri d’aula, è anche vero che solo il dialogo costruttivo riesce a conciliare tutti allorquando unico interesse è rilanciare la città di Messina.

Il momento storico è molto particolare, sarebbe auspicabile abbassare i toni e lavorare esclusivamente nell’interesse della città limando delle differenze di idee che sono naturali soprattutto quando le urne hanno consegnato un assetto politico dai colori variopinti.

Riteniamo che per uscire dall’impasse di questo cruciale momento si potrebbe procedere ad un mini rimpasto di giunta con l’ingresso nella squadra del Sindaco di quelle forze politiche a sostegno del Salva Messina.

In ogni caso è auspicabile non andare al voto perché anche un breve periodo di Commisariamento sarebbe l’ennesimo pugno alla stomaco per Messina“.

