Concorso per Vigili Urbani a Messina: ecco il calendario delle prove orali

31 Gennaio 2020 17:53

Al via le prove orali per il concorso per Vigili Urbani a Messina, ecco il calendario

Sono state decise le date per le prove orali per il concorso per Vigili Urbani a Messina. Le prove si terranno il 17 febbraio al Palacultura dalle 10,30 per i candidati da Palumbo Fabio a Ranieri Giuseppe; il 18 febbraio dalle 9, da Ranno Alberto a Venuto Giuseppe; il 19 febbraio dalle 9 da Vivaldi Gianmarco a Di Gregorio Alessandro; il 20 febbraio dalle 9 da Donato Antonino a Licandro Rosalba; il 21 febbraio dalle 9 da Luca Giovanni a Muscolino Alessandro. I candidati ammessi alla prova orale sono 74 e dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità in sede di esame.

Valuta questo articolo