Calciomercato, chiusa la sessione invernale: tutte le trattative di oggi in Serie C

31 Gennaio 2020 20:09

Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Niente operazioni per la Reggina nell’ultimo giorno. Tutte le trattative del Girone C

Calciomercato – La sessione invernale di trasferimenti è giunta alla fine. Anche per le squadre di Serie C è tempo di ultimi acquisti in vista della volata finale. La Reggina, che ha sistemato la rosa già con gli arrivi di Liotti, Nielsen e Sarao, non ha effettuato movimenti né in entrata né in uscita. L’unica partenza è stata quella di Salandria al Catania. In basso tutte le operazioni di oggi del Girone C.

19.54 – Vincenzo Sarno dal Catania alla Triestina a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

19.51 – La Juve Stabia comunica di aver perfezionato l’accordo, con la Ternana Calcio, per la risoluzione del prestito dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng. Le Vespe, inoltre, hanno acquisito le prestazioni di Emanuele Polverino, portiere classe ’97.

19.46 – Gabriele Capanni dal Milan al Catania, a titolo temporaneo.

19.43 – Rientra al Parma, da cui era arrivato in prestito l’estate scorsa al Trapani, il difensore Alessandro Minelli.

19.33 – Gian Marco Distefano dal Catania alla Lazio, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto

18.12 – Il Bari sta sfoltendo la rosa. Perfezionate le cessione in prestito del difensore Esposito e dell’attaccante Neglia alla Fermana. Ceduti al Livorno la punta Ferrari e il mediano Awua, sempre con la formula del prestito. Dalla Fiorentina arriva invece fino a giugno il difensore Pinto.

17.43 – La Triestina ci prova per Sarno del Catania, la trattativa non è però semplice considerando i tempi ristretti.

15.53 – Novità in entrata per la Reggina, contatti con la Juve Stabia per Fabrizio Melara. L’esterno laziale potrebbe essere il colpo last minute di Massimo Taibi.

14.23 – Alvaro Iuliano torna a vestire il giallorosso del Catanzaro. Il centrocampista brasiliano, lo scorso anno tra i protagonisti della cavalcata che è valsa il terzo posto, arriva in prestito dal Potenza fino al termine di questa stagione. Iuliano è già a disposizione di mister Auteri.

14.03 – Ci sono aggiornamenti su Doumbia: l’attaccante piace al Feralpisalò. Le parti stanno discutendo per trovare l’intesa.

13.15 – Cavese ed Avellino ufficializzano uno scambio, Abibi alla Cavese e Sandomenico ad Avellino, quest’ultimo è un ex Reggina.

11.13 – La Ternana Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 le prestazioni sportive del calciatore Jonathan Alexis Ferrante. L’attaccante argentino classe ’95 è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2023.

10.00 – Ultimi sviluppi sulla situazione che riguarda Doumbia e Rubin. Entrambi hanno avuto poco spazio e sembrano essere ai limiti delle gerarchie di mister Toscano. Nessuno dei due ha chiesto di essere ceduto, ma con l’offerta giusta potrebbero lasciare Reggio Calabria.

9.30 – Ha tante richieste in Lega Pro pure Mastour. La dirigenza amaranto non ha comunque la necessità di privarsene, chissà però che non si cambi idea proprio sul gong. La Vibonese resta alla finestra,

