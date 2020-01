Calciomercato Serie C, il Bari prepara la rivoluzione: tutti i nomi

5 Gennaio 2020 12:35

Calciomercato Serie C, gli ultimi aggiornamenti sul campionato, si muove anche il Bari con l’intenzione di rivoluzionare la rosa

CALCIOMERCATO SERIE C – Il calciomercato di Serie C entra sempre più del vivo, si muovono le big per costruire squadre ancora più importanti. Non solo la Reggina che ha intenzione di puntellare ancora di più la rosa, una candidata alla promozione è il Bari che prepara la rivoluzione a gennaio. Il club ha risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Floriano che si prepara a scendere in Serie D (vicino al Palermo), in partenza ci sono anche le punte Neglia (interessa al Monopoli) e Ferrari (verso Piacenza). Nomi importanti in entrata, nel mirino il bomber dell’Ascoli Ninkovic e Laribi, centrocampista offensivo dell’Empoli.

