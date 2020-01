Calciomercato Reggina, potrebbe esserci un’uscita a sorpresa

18 Gennaio 2020 15:20

Calciomercato Reggina – Possibili inaspettati movimenti in uscita potrebbero esserci in casa amaranto. Il d.s. Massimo Taibi ha più volte espresso il concetto che la società non ha intenzione di privarsi di nessun calciatore, tranne nel caso in cui qualcuno chieda di essere ceduto. Per tale motivo in questi giorni si sta cercando una nuova sistemazione per Francesco Salandria, molto indietro nelle gerarchie del tecnico Toscano e desideroso di giocare. In queste ore però, secondo alcune indiscrezioni raccolte da tuttoc.com, un’altra cessione potrebbe concretizzarsi: in questi primi mesi Hachim Mastour non ha ancora avuto la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità e potrebbe lasciare la Reggina con la formula del prestito. La dirigenza crede molto nell’investimento effettuato e starebbe pensando di privarsene fino a giugno per permettergli di giocare. Diversi club hanno bussato al Sant’Agata per un sondaggio, nei prossimi giorni si valuterà cosa è meglio per il giovane italo-marocchino.

