Calciomercato Reggina, Taibi in pressing su un ex Pescara: fu compagno di Immobile, Insigne e Verrati

Calciomercato Reggina, ultime indiscrezioni accostano agli amaranto il nome di un centrocampista ex Pescara: era un pupillo di Zeman ai tempi del Pescara

Calciomercato Reggina – Acquistare un centrocampista è l’obiettivo del ds Massimo Taibi. Non sono Francesco Corapi, il dirigente amaranto ha nella propria lista diversi nomi di esperienza. Il giornalista Alfredo Pedullà riferisce che la Reggina è in pressing anche su Matti Lund Nielsen, 31 enne centrale danese. Ex Pescara, fu uno degli artefici nel 2013 della promozione in Serie A del Pescara di mister Zeman, compagno di squadra dei vari Immobile, Insigne e Verratti. Nel suo passato italiano può vantare esperienze a Verona e Perugia.

Nielsen è svincolato dopo l’ultima esperienza con il Sarpsborg, la società amaranto si sta già muovendo per stringere un possibile accordo. Contatti proficui e aggiornamenti nelle prossime ore: sarebbe un rinforzo importante per la Reggina che punta alla promozione diretta in cadetteria.

