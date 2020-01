Calciomercato Reggina, Taibi: “qualche pagliaccetto ha detto che siamo stati presuntuosi”

27 Gennaio 2020 23:34

Calciomercato Reggina, l’analisi del direttore Taibi sulle trattative del club amaranto

CALCIOMERCATO REGGINA – Testa già alla Vibonese. La Reggina è reduce dal pareggio contro il Bari, importante prova di forza per la squadra di Mimmo Toscano che avrebbe meritato i tra punti. Adesso la squadra è al lavoro per preparare la prossima trasferta con l’intenzione di conquistare i tre punti, nel frattempo il ds Taibi parla di mercato e lancia anche qualche frecciata in relazione a dichiarazioni rilasciate nel passato, ecco le parole ai microfoni di TuttoC.com: “Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto subito. Magari qualche pagliaccetto in giro ha detto che siamo stati presuntuosi. Ma fare il mercato prima è da persone intelligenti. Non a caso Galliani e Antonelli che guidano un Monza già al top per la serie A, hanno rinforzato la squadra subito, mica hanno aspettato. Noi, come loro, avendo avuto la possibilità di muoverci immediatamente abbiamo fatto tutto il prima possibile. Anche se potrebbe esserci un’altra uscita. Ma se va via qualcuno è perché ci sono richieste, altrimenti non abbiamo bisogno di sfoltire. A livello di entrate direi che finisce qui, a meno di incredibili occasioni last minute”.

