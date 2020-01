Calciomercato Reggina, sono ore caldissime: le ultime sulle operazioni in entrata ed uscita

3 Gennaio 2020 18:56

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti che riguardano i movimenti in entrata ed uscita del club amaranto

CALCIOMERCATO REGGINA – Sono ore caldissime in casa Reggina, la squadra amaranto è al lavoro per preparare il ritorno in campionato contro la Cavese ma a tenere banco è anche il calciomercato. Gli amaranto stanno disputando una stagione incredibile, guidano la classifica con ampio margine, sono reduci da 11 vittorie consecutive, sono imbattuti in campionato ed in casa hanno sempre vinto. La dirigenza però non vuole farsi trovare impreparata e per questo motivo sta chiudendo alcune trattative in entrata ed uscita. Il primo botto è stato l’attaccante Sarao, un calciatore con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti già in rosa ed in grado di essere prezioso nella seconda parte di stagione. Il prossimo innesto potrebbe essere Giovanni Pinto, terzino sinistro del Catania, la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime ore come confermato oggi dall’agente. A questo punto potrebbe partire Rubin, il calciatore vorrebbe giocare di più, al momento non si registrano offerte ufficiali ma fino alla fine del mercato qualcosa potrebbe muoversi, incedibile invece Gasparetto che continuerà l’esperienza in amaranto almeno fino al termine della stagione. In uscita anche l’attaccante Doumbia a maggior ragione dopo l’arrivo di Sarao. Ancora da valutare il futuro di Salandria, il calciatore rappresenta una bandiera per attaccamento alla maglia ma non sta trovando molto spazio e come spiegato da Cirillo ai nostri microfoni le parti si dovranno incontrare per discutere della situazione. In entrata si sta vautando un nome anche per il centrocampo, contatti con Guidetti ma la trattativa in questo caso è ancora in fase embrionale.

