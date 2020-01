Calciomercato Reggina, Nicolò Schira: “si sta pensando alla ciliegina sulla torta”

15 Gennaio 2020 11:25

Calciomercato Reggina, il giornalista Nicolò Schira parla delle operazioni del club amaranto

La Reggina è tornata al lavoro per preparare la sfida di campionato contro il Bisceglie, l’obiettivo del club amaranto è quello di riscattare la sconfitta contro la Cavese. A tenere banco è anche il calciomercato, la dirigenza amaranto ha già fatto tanto con gli arrivi di Sarao, Nielsen e Liotti, adesso la Reggina dovrà concretizzare alcune cessioni per poi cercare un’ultima ciliegina sulla torta. Ad affrontare l’argomento su ‘Buogiorno Reggina’ è il giornalista Nicolò Schira: “una ciliegina potrebbe esserci l’ultima settimana ma prima bisogna muoversi in uscita con alcune cessioni. Non si sta cercando per forza il nome, la Reggina ha un orgonico ampio, in caso di 4-5 uscite un ulteriore tassello nel finale potrebbe arrivare. La Ternana potrebbe fare qualcosa ma anche in questo caso prima bisogna cedere qualcuno. Anche il Bari ha tanti calciatori in uscita, prima bisogna incastrare delle situazioni per muoversi in entrata, il Bari sta pensando ad una mezza rivoluzione ma prima serve muoversi in uscita. Il Catanzaro sta cercando un attaccante importante. Il Catania si sta muovendo in entrata ed uscita, l’obiettivo sono comunque i playoff”.

