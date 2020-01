31 Gennaio 2020 20:27

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato. Niente sussulti per la Reggina. Il riepilogo di tutti i movimenti degli amaranto

Si chiude senza sussulti il calciomercato invernale della Reggina. Restano Doumbia e Rubin, non arriva Melara. Di seguito il riepilogo dei movimenti di mercato della sessione invernale. Sono stati effettuati tre movimenti in entrata, uno in uscita.

ENTRATA:

Portieri: –

Difensori: Liotti (2022)

Centrocampisti: Nielsen (2021)

Attaccanti: Sarao (2021)

USCITA:

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: Salandria (d, Catania)

Attaccanti: –

