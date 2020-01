Calciomercato Reggina, manovre a centrocampo: Paolucci può tornare al Monopoli

25 Gennaio 2020 17:24

Calciomercato Reggina, il club amaranto continua a lavorare per gli ultimi giorni di trattative, ancora operazioni a centrocampo

CALCIOMERCATO REGGINA – L’attesa aumenta sempre di più in casa Reggina, il club amaranto è pronto per il match dell’anno, la squadra di Mimmo Toscano si gioca tanto nel big match di domenica contro il Bari, partita che può indirizzare il campionato in caso di successo dei padroni di casa. La Reggina non sta attraversando un buon momento, nelle ultime partite ha perso due volte, prima contro la Cavese e l’ultima ancora più a sorpresa in casa contro il Francavilla. Dopo l’ultimo ko la squadra ha deciso di stare insieme e di compattarsi, al Granillo previsto il pubblico delle grandi occasioni, si più raggiungere quota 20mila spettatori. Nel frattempo novità sul fronte mercato, fino al momento ha trovato pochissimo spazio il centrocampista Lorenzo Paolucci, secondo quanto riportato da TuttoC il calciatore potrebbe tornare al Monopoli.

