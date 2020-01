Calciomercato Reggina, Luigi Di Marzio racconta Nielsen: le caratteristiche ed un retroscena ‘personale’

7 Gennaio 2020 10:58

Calciomercato Reggina, gli amaranto hanno piazzato il colpo Nielsen, Luigi Di Marzio racconta il calciatore

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina si prepara per la ripresa del campionato, la squadra di Mimmo Toscano affronterà in trasferta la Cavese. Nel frattempo la dirigenza è scatenata sul fronte mercato, dopo l’attaccante Sarao arriva anche il centrocampista Matti Lund Nielsen. Luigi Di Marzio de Il Centro di Pescara spiega le caratteristiche del calciatore ai microfoni di ‘Buongiorno Reggina’: “era un titolare inamovibile del Pescara di Zeman, fu uno dei grandi protagonisti ed artefice di quella cavalcata. E’ una mezzala di grande sostanza, bisogna valutarlo dal punto di vista fisico, può fare anche il mediano, è un calciatore di una serietà incredibile, mette il lavoro ed il sacrificio prima di tutto, è molto maturato rispetto alla sua prima esperienza in Italia, è un colpo interessante della Reggina, nasce come trequartista. In C è sprecato, è sceso in questa categoria perchè è una piazza importante pronta per la B. Non parla molto, aveva orari e ritmi molto diversi, ha fatto fatica ad imparare l’italiano”.

