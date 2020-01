Calciomercato Reggina, individuato il rinforzo dal Catania: mossa a sorpresa per la fascia sinistra

2 Gennaio 2020 17:05

Calciomercato Reggina, mossa a sorpresa nelle ultime ore, potrebbe arrivare un rinforzo dal Catania

CALCIOMERCATO REGGINA – Reggina impressionante. Non solo in campo con una squadra che sta dominando il campionato di Serie C ma anche sul fronte calciomercato. La squadra nella giornata di oggi è tornata al lavoro per preparare la sfida contro la Cavese, l’intenzione è quello di ottenere un’altra vittoria consecutiva e provare ad allungare ulteriormente in classifica. Nel frattempo la dirigenza è scatenata anche sul fronte calciomercato, poche ore fa è arrivata l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante Sarao, un calciatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli già in rosa e che può rappresentare una pedina preziosa per la seconda parte di stagione. Finita? Macchè. Il prossimo rinforzo in casa amaranto sarà quello di un terzino sinistro, scartato il ritorno di Porcino, si è registrata per il momento la resistenza del Pisa per Liotti. La Reggina ha così cambiato obiettivo e secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il rinforzo potrebbe essere Giovanni Pinto, classe 1991, in uscita da Catania e con un contratto in scadenza nel 2021.

