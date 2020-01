Calciomercato Reggina, frenata su Pinto: il Catania vuole trattenerlo [DETTAGLI]

6 Gennaio 2020 17:52

Reggina, frenata sull’esterno sinistro del Catania Giovanni Pinto. La società siciliana vuole trattenerlo, tutti i dettagli

Un girone d’andata stratosferico e una squadra ‘quasi’ perfetta. Quasi appunto, però, altrimenti la Reggina non sarebbe intervenuta sul mercato. E invece lo ha fatto, ufficializzando qualche giorno fa Sarao, attaccante con delle caratteristiche che alla rosa mancavano. Ma non è finita. Si sa che l’altro obiettivo importante riguarda la fascia sinistra, mentre si proverà a cogliere l’occasione anche per un metronomo di centrocampo, magari in ottica futura.

Tornando all’esterno sinistro, però, il nome caldo degli ultimi giorni è stato quello di Giovanni Pinto, calciatore del Catania che ha scavalcato nelle scelte degli amaranto Daniele Liotti del Pisa. Bergossi, agente di Pinto, qualche giorno fa a Reggina Tv aveva affermato come non riuscisse in alcun modo a sentire i siciliani per saperne di più sul futuro del suo assistito. Aveva fissato, come data indicativa, quella di oggi. Ebbene, pare ci siano delle novità importanti, ma non sembrano essere positive. La fumata, infatti, potrebbe essere nera.

Come verificato dalla nostra redazione, infatti, i rossoblu vorrebbero trattenere Pinto, che non rientrerebbe così tra i calciatori in odore di cessione. Da capire se la Reggina proverà ad insistere su questa soluzione oppure, come pare, vada su altri obiettivi. La pista Liotti, a questo punto, potrebbe prendere nuovamente piede. E, sullo sfondo, rimane alta la possibilità che Rubin sia in uscita. “Se poi ci saranno calciatori che chiederanno di voler andar via, e non credo, cercheremo di intervenire dove c’è bisogno”. Ha detto quest’oggi al canale ufficiale del club il DG Andrea Gianni. L’esterno ex Foggia potrebbe essere fra questi. Vuole più spazio e potrebbe valutare e prendere seriamente in considerazione qualche offerta.

