Calciomercato Reggina, è duello con il Bari per un colpaccio [NOME E DETTAGLI]

6 Gennaio 2020 14:31

Calciomercato Reggina, il ds Taibi è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo: duello col Bari per un jolly del Trapani

Calciomercato Reggina – Dopo aver messo a segno un colpo in attacco, il ds Massimo Taibi è al lavoro per regalare al tecnico Domenico Toscano un esterno mancino e un centrocampista. Secondo quanto riportato da trapanigranata.it, il dirigente amaranto ha messo gli occhi sul mediano Francesco Corapi. Il classe 1985 ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, in questi mesi ha trovato poco spazio nello scacchiere di mister Fabrizio Castori, quindi potrebbe valutare la possibilità di lasciare il Trapani a gennaio.

Per ingaggiare l’esperto calciatore però la Reggina non avrà vita facile. Anche il Bari infatti segue Corapi: i pugliesi avevano già provato ad acquistarlo in estate, ma l’ex Catanzaro e Vibonese decise di non muoversi per tentare di giocare le sue carte in serie B. E’ per questo motivo che nella trattativa i galletti partono in leggero vantaggio rispetto ai calabresi, ma non sono da escludere clamorosi sorpassi.

