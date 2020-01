Calciomercato Reggina, il colpaccio a centrocampo è servito: squadra sempre più stellare, arriva Nielsen

6 Gennaio 2020 20:07

Calciomercato Reggina, è fatta anche per Nielsen, amaranto scatenati nelle ultime ore

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina è sempre più scatenata, non solo in campo con il primo posto in classifica e con margine ma anche sul fronte calciomercato. E’ un paradosso, la Reggina è prima in classifica ma anche quella che si sta rinforzando di più. In attesa della ripresa del campionato ed in vista della gara in trasferta contro la Cavese la dirigenza piazza un altro colpo di mercato. Dopo l’arrivo di Sarao che ha completato l’attacco ecco il nuovo rinforzo anche a centrocampo. Secondo Alfredo Pedullà è fatta per Matti Lund Nielsen, accordo totale con il centrocampista danese classe 1988 con un passato in Italia con il Pescara di Zeman, Immobile, Insigne e Verratti, Nielsen era svincolato. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini del calciatore.

