Calciomercato Reggina, Rubin ha le valigie pronte: la situazione

18 Gennaio 2020 16:57

Calciomercato Reggina, si potrebbe presto sbloccare la situazione che riguarda la cessione di Rubin: il calciatore ha tante richieste in Serie C

Calciomercato Reggina – Non solo Salandria e Mastour ad un passo dalla cessione. Anche Matteo Rubin è ormai con le valigie pronte e già nei prossimi giorni potrebbe salutare Reggio Calabria. L’esperto terzino non è riuscito a convincere l’allenatore Domenico Toscano, che in rare occasioni ha deciso di mandarlo in campo. Scavalcato nelle gerarchie persino da Rolando (che a sinistra è un adattato), l’ex Torino aspetta solo di essere ceduto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘’La Gazzetta del Sud’’, il difensore veneto avrebbe intenzione di accasarsi in una compagine del nord Italia, riavvicinandosi a casa, sarebbe finito nel mirino della Triestina. E non solo, visto che Rubin piace anche ad altre squadre di Serie C. Nuovi sviluppi sono attesi nella prossima settimana.

