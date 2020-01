Calciomercato Reggina, duello con l’Avellino: contatti con la Juve Stabia per Melara

31 Gennaio 2020 15:52

Calciomercato Reggina, possibile colpo last minute: la dirigenza amaranto è in contatto con la Juve Stabia per Fabrizio Melara

Calciomercato Reggina – Il d.s. Massimo Taibi è al lavoro per riuscire a piazzare qualche calciatore in esubero. E intanto, mentre l’attenzione è rivolta alle cessioni, chissà che il colpo last minute non sia in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni gli amaranto avrebbero chiesto alla Juve Stabia informazioni su Fabrizio Melara. Poco impiegato dalla compagine campana nella prima parte di stagione (solo 7 presenze in campionato), l’esterno laziale è in procinto di lasciare i gialloblu in questa sessione di mercato. Per la Reggina sarà duello con l’Avellino, che si è mosso comunque in anticipo per l’acquisto del calciatore. Il classe ’86 ha già vestito la casacca amaranto nella stagione 2012-2013, collezionando in Serie B 31 presenze e 2 reti. Chissà se la dirigenza calabrese riuscirà a beffare sul gong quella campana…

