Calciomercato LIVE, le trattative in Serie C: possibili mosse in uscita per la Reggina

31 Gennaio 2020 12:41

Ultime ore di calciomercato anche per la Serie C. Si chiude alle ore 20.00 la finestra invernale di trasferimenti: aggiornamenti live e notizie in tempo reale

Calciomercato LIVE – La sessione invernale di trasferimenti è giunta alle battute finali. Anche per le squadre di Serie C è tempo di ultimi acquisti in vista della volata finale. Più calma la situazione in casa Reggina, che ha sistemato la rosa già con gli arrivi di Liotti, Nielsen e Sarao. Le ultime mosse potrebbero riguardare piuttosto il mercato in uscita, per scremare un gruppo foltissimo. L’unica partenza al momento è stata quella di Salandria al Catania. La redazione di StrettoWeb seguirà in tempo reale tutte le trattative della società amaranto con aggiornamenti live anche per altre squadre del Girone C.

11.13 – La Ternana Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 le prestazioni sportive del calciatore Jonathan Alexis Ferrante. L’attaccante argentino classe ’95 è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2023.

10.00 – Ultimi sviluppi sulla situazione che riguarda Doumbia e Rubin. Entrambi hanno avuto poco spazio e sembrano essere ai limiti delle gerarchie di mister Toscano. Nessuno dei due ha chiesto di essere ceduto, ma con l’offerta giusta potrebbero lasciare Reggio Calabria.

9.30 – Ha tante richieste in Lega Pro pure Mastour. La dirigenza amaranto non ha comunque la necessità di privarsene, chissà però che non si cambi idea proprio sul gong. La Vibonese resta alla finestra,

