2 Gennaio 2020 19:02

E’ nato in Calabria il Circolo Vox “Reggio Città Metropolitana” che si è presentato alla città con un’interessante e molto partecipata discussione intorno all’Europa e agli attuali avvenimenti economico-finanziari che la caratterizzano

Continua il processo di strutturazione e di espansione di Vox Italia. Nei giorni scorsi, infatti, è nato in Calabria il Circolo Vox “Reggio Città Metropolitana” che si è presentato alla Città con un’interessante e molto partecipata discussione intorno all’Europa e agli attuali avvenimenti economico-finanziari che la caratterizzano. “Dittatura Finanziaria”, peraltro, è il titolo del Libro di Francesco Toscano, co-fondatore di Vox Italia con il filosofo Diego Fusaro, che ha argomentato sul tema. Al Convegno, efficacemente introdotto e coordinato da Marco Nastasi, Poeta e Scrittore, vi hanno preso parte Giuseppe Modafferi, Coordinatore per la Calabria di Vox, Francesco D’Agostino, Presidente del Circolo Vox “Reggio Città Metropolitana” e Giuseppe Bombino, Docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tuttavia, non solo gli scenari della finanza e dell’economia sono stati trattati dai relatori, ma anche l’Uomo e la sua centralità in un contesto storico internazionale in cui occorre affrontare molti paradigmi filosofici, sociali e culturali. D’altra parte, l’accento è stato posto sulla necessità che sia la Politica e non la “Tecnica” a guidare un così complesso processo; la Politica, appunto, l’unica Arte che possa interpretare ed esprimere l’istanza dei Popoli e orientare il progresso e lo sviluppo delle Nazioni. Di particolare interesse sono stati i contributi forniti alla discussione da un attento e nutrito pubblico, la cui trasversalità di opinioni ha testimoniato la pluralità di sensibilità e di contenuti che Vox Italia vuol valorizzare in uno scenario partitico e politico ormai asfittico e povero di idee.

