Calabria: Tripodi (Fi), ‘da Santelli progetto credibile’

4 Gennaio 2020 11:28

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La visione politica della nostra candidata Presidente Jole Santelli e il progetto stilato per la Calabria con al centro giovani, formazione, cultura, rappresentano sicura garanzia per il presente e il futuro della nostra regione”. Lo dichiara Maria Tripodi, deputata di Forza Italia e vice coordinatore regionale azzurra in Calabria.

“Sono proprio questi alcuni dei punti strategici dai quali partirà il nostro riscatto. La Calabria è ricca di storia e tradizioni millenarie, con università sedi di eccellenze a livello nazionale e giovani talentuosi che hanno voglia di fare, vivere e scommettere su una terra bellissima di straordinarie potenzialità. Sta tutto qui il mix identificabile come l’Orgoglio Calabria uno dei motti della nostra campagna elettorale che si apre proprio oggi a Reggio”.

“Sono certa che con Jole Santelli e la sua proverbiale concretezza passeremo da regione cenerentola a protagonista del mezzogiorno, siamo al suo fianco per renderlo possibile”, conclude l’esponente azzurra.

Valuta questo articolo