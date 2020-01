Calabria, orrore sulla SS106: 69enne investe pastore rumeno, impatto violentissimo provoca la morte del pedone [DETTAGLI]

1 Gennaio 2020 14:02

Denunciato dai Carabinieri di Catanzaro un uomo di 69 anni

Il 31 dic 2019, in s. Caterina Jonio (Catanzaro), i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per omicidio stradale R. M. di anni 69. Lo stesso, durante la serata precedente, mentre era alla guida della propria autovettura, nel percorrere la SS106, altezza km 147, investiva il cittadino romeno Hrom Mircea, classe 1961, pastore, che camminava sul lato destro della carreggiata in un tratto di scarsa illuminazione. Il cadavere, a seguito del forte impatto, è stato sbalzato su un terreno di fitta vegetazione, a circa 20 mt. di distanza dal punto di impatto. L’autovettura è stata sequestrata. La salma verrà sottoposta a un esame autoptico su disposizione della procura della repubblica di Catanzaro.

