28 Gennaio 2020 18:05

Carlo Tansi declina l’invito della Santelli ai candidati non eletti

“La Santelli mi ha appena invitato insieme agli altri candidati non eletti a un incontro per parlare dei nostri programmi. Io declino l’invito perché non ho nessuna stima della Santelli“. L’ha appena scritto su facebook Carlo Tansi, candidato presidente a capo di una coalizione civica che s’è fermata al 7% alle Elezioni Regionali calabresi, sotto la soglia di sbarramento dell’8%.

Valuta questo articolo