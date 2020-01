Calabria: rubano carburante dalle auto, arrestati autotrasportatore e complice

16 Gennaio 2020 10:35

La scorsa notte, durante un servizio perlustrativo, i carabinieri di Falerna Scalo, transitando nei pressi della zona industriale di quel Comune, hanno notato una sagoma che, alla loro vista, tentava di allontanarsi furtivamente sgattaiolando fra le auto parcheggiate. I militari hanno prontamente fermato il soggetto che, in un primo momento, non sapeva fornire chiarimenti circa la sua presenza in quel posto. Ma a poca distanza i militari hanno sorpreso un altro soggetto nascosto nei pressi di una bisarca sulla quale erano posizionati numerosi veicoli che hanno attirato l’attenzione degli operanti. Tramite lunghi tubi in gomma che fuoriuscivano dai serbatoi delle citate auto, infatti, i soggetti stavano raccogliendo tutto il carburante in grosse taniche. Al momento dell’intervento erano stati travasati già quasi cento litri di carburante da quelle auto che proprio uno dei due fermati doveva consegnare l’indomani mattina a diversi privati per conto della società per la quale lavorava. I due, M.S. cl. 68 e G.S. cl. 73, sono stati tratti in arresto per “furto aggravato”.

