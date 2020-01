Calabria, minaccia di morte moglie e figli con un coltello: 54enne in carcere, interrogatorio nel giorno dell’Epifania

5 Gennaio 2020 11:04

Calabria, 54enne in manette per maltrattamenti e atti persecutori: l’uomo comparirà domani dinanzi al Gip, nel carcere di Castrovillari, per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto

È fissata per lunedì 6 gennaio, alle ore 9,30 all’interno della Casa Circondariale di Castrovillari, l’udienza per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia a carico del 54enne T.S., difeso dal penalista Avv. Francesco Nicoletti e accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’uomo era finito in manette nella giornata di sabato scorso 4 gennaio, quando gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza erano intervenuti all’interno di un appartamento dell’area urbana di Rossano in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 54enne, brandendo un coltello da cucina, avrebbe urlato frasi intimidatorie all’indirizzo della moglie e dei figli. Per come poi denunciato dai familiari, le condotte violente sarebbero state reiterate e perduranti nel tempo tanto da ingenerare gravi stati di ansia e di terrore, con diversi episodi di maltrattamenti, minacce e percosse.

L’uomo, bloccato e disarmato dagli agenti della Polizia di Stato, era stato tratto in arresto e tradotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Castrovillari dove lunedì, alla presenza del proprio difensore, comparirà dinanzi al Gip.

