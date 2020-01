9 Gennaio 2020 21:43

Lite familiare, donna incinta accoltella il marito in Calabria

E’ stato accoltellato dalla moglie incinta un uomo a Praia a Mare (Cosenza), al culmine di una lite nata per futili motivi. L’uomo, colpito all’addome, non sarebbe in pericolo di vita ma e’ stato comunque portato nell’ospedale di Cosenza. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno denunciato la donna.

