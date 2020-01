Calabria: Callipo a Salvini, ‘vergogna è politici a patti con ‘ndrangheta’ (2)

16 Gennaio 2020 14:18

(Adnkronos) – “Dinanzi al rischio di riconsegnare la Calabria ai campioni delle clientele che vanno a braccetto con la Lega – prosegue – tutti i cittadini onesti e tutte le forze sane della società devono unirsi in un unico fronte per impedire che la nostra regione precipiti in un baratro da cui non potrà più riemergere. Io non ho mai avuto cariche politiche, Berlusconi e la Lega invece hanno governato per decenni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

“Ringrazio Salvini per l’attenzione ma gli consiglio di stare tranquillo: i calabresi ‘ conclude Callipo ‘ non hanno perso la memoria e conservano la libertà d’opinione e un sano spirito critico. La scelta tra tornare al passato o aprire una pagina nuova è solo nelle loro mani”.

