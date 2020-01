Busta con uccellino morto e minacce ritrovata nel parcheggio del resort Popilia di Pippo Callipo: indagini in corso

3 Gennaio 2020 13:50

La busta contenente un uccellino morto e un foglio con scritte minacciose è stata trovata all’interno del parcheggio del resort Popilia

Una busta con all’interno un uccellino morto e un foglio con scritte minacciose e’ stata trovata dai Carabinieri all’interno del parcheggio del resort Popilia di proprieta’ dell’imprenditore Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria e sostenuto, fra gli altri, anche dal Pd. Nel biglietto non c’era il nome di Callipo o riferimenti espliciti all’imprenditore. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per cercare di fare chiarezza sull’episodio e risalire all’autore del gesto.

