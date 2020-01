24 Gennaio 2020 14:30

Calabria: Anas si è aggiudicato l’appalto per la manutenzione delle gallerie sulla SS18, in Gazzetta Ufficiale l’esito della gara di appalto per un investimento complessivo di 774 mila euro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha affidato la gara di appalto, del valore complessivo di 774 mila euro, per interventi di manutenzione programmata delle gallerie lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, gli interventi interesseranno le gallerie Castiglione, Laccata, Vinciolo e La Testa. L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Conpat Scarl con sede in Roma. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet di Strade Anas.

