Melicchio (M5S): “più di 43 milioni in calabria per eliminare l’amianto da scuole e ospedali”

15 Gennaio 2020 17:22

Melicchio: “abbiamo stanziato 385 milioni di euro per le Regioni per rimuovere finalmente l’amianto dalle scuole e dagli ospedali. Più di 43 milioni di euro sono stanziati per la Calabria”

“Stiamo, tassello dopo tassello, cambiando il Paese. Oggi, grazie al Ministro del Movimento 5 Stelle Sergio Costa, abbiamo segnato un altro punto importante in questa direzione: abbiamo stanziato 385 milioni di euro per le Regioni per rimuovere finalmente l’amianto dalle scuole e dagli ospedali. Più di 43 milioni di euro sono stanziati per la Calabria”. Questo è l’annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, in merito al “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” adottato adesso con un provvedimento dalla Direzione generale competente del ministero dell’Ambiente. “Era fondamentale per noi del movimento rimuovere finalmente l’amianto dalle scuole e dagli ospedali, due luoghi importanti: nelle scuole ci vivono i nostri figli, i nostri nipoti e ci lavorano insegnanti e collaboratori scolastici, gli ospedali sono strutture in cui bisogna guarire, non ammalarsi.” Il parlamentare pentastellato rivela la cifra esatta destinata alla nostra regione “In Calabria arriveranno 43 milioni e 276 mila euro per la rimozione e lo smaltimento di questo agente cancerogeno ed è importante, ancora più di ieri, che ci sia un’amministrazione regionale pronta e sensibile su questi temi. Nel “Piano di bonifica da amianto” sono individuate proprio le regioni come soggetti beneficiari delle risorse. Diventano fondamentali quindi le elezioni del 26 gennaio, così da fare in modo di non far andare sprecata questa importante possibilità di iniziare quel percorso di bonifica di cui la Calabria ha un urgente bisogno e che è sempre stata presente nel nostro programma. Sarà la prossima amministrazione regionale ad individuare gli interventi da finanziare e a curarne la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. Ecco perché è fondamentale – conclude Melicchio – un Consiglio regionale a 5 stelle e un Presidente come Francesco Aiello. Finalmente, grazie al Movimento 5 Stelle, si inizia una delle lotte che i nostri territori aspettavano da tempo: via l’amianto dalla Calabria.”

Valuta questo articolo