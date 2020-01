Messina, giallo sulla spiaggia di Castel di Tusa: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione. È irriconoscibile 

8 Gennaio 2020 10:26

Messina, rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Castel di Tusa. Potrebbe essere un sub. Al momento non è stato possibile accertarne né l’età né il sesso

Nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Castel di Tusa (Messina) è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mistretta agli ordini del Cap. Francesco Marino i Vigili del fuoco di Santo Stefano di Camastra e il sostituto di turno al tribunale di Patti Dott.ssa Giorgia Orlando, che coordina le indagini. La salma, della quale non è stato possibile accertarne neanche il sesso e l’età approssimativa, sono stati trasferiti all’ospedale di Patti. Potrebbe trattarsi della salma di un sub. Nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico.

Foto di repertorio

